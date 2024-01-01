Gazze Sağlık Bakanlığı açıkladı: Can kaybı artıyor!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı. Gazze Sağlık Bakanlığı, katil İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 156 artarak 21 bin 978'e, yaralı sayısı 57 bin 697'ye yükseldiğini açıkladı.