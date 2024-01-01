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Giriş Tarihi: 1.1.2024 16:23

Gazze Sağlık Bakanlığı açıkladı: Can kaybı artıyor!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı. Gazze Sağlık Bakanlığı, katil İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 156 artarak 21 bin 978'e, yaralı sayısı 57 bin 697'ye yükseldiğini açıkladı.

AA
Gazze Sağlık Bakanlığı açıkladı: Can kaybı artıyor!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı. Gazze Sağlık Bakanlığı, katil İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 156 artarak 21 bin 978'e, yaralı sayısı 57 bin 697'ye yükseldiğini açıkladı.

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Gazze Sağlık Bakanlığı açıkladı: Can kaybı artıyor!
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