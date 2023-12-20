Gazze’de ağır bilanço! İsrail’in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye 75 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 20 bini aştığı, bunların en az 8 bininin çocuk, 6 bin 200'ünün kadın olduğu belirtildi.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalan kayıp kişilerin sayısının 6 bin 700 olduğu belirtilen açıklamada, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunun altı çizildi.

Açıklamada, Gazze'de İsrail saldırılarında yaralananların sayısının 52 bin 600'ü geçtiği ifade edildi.

İsrail'in 310 sağlık çalışanı, 35 sivil savunma görevlisi ve 97 gazeteciyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, 99 sağlık çalışanı ile 8 gazeteciyi de alıkoyduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 140 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 23 hastane ile 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığı ve 102 ambulansı kullanılmaz hale getirdiği aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırılarında Gazze Şeridi'nde 53 bin konutun tamamen yıkıldığı, 255 bin konutun kısmen zarar gördüğü, toplamda 308 bin konutun zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 126 hükümet tesisi, 90 okul ve üniversiteyi hedef alarak tamamen yıktığı, toplamda 283 okul ve üniversiteye de zarar verdiği aktarıldı.

İsrail'in ibadethaneleri de hedef aldığına işaret edilen açıklamada, Gazze'de 114 caminin tamamen yıkıldığı, 200'ünün zarar gördüğü ve 3 kilisenin de hedef alındığı kaydedildi.

GAZZE'YE GETİRİLEN YARDIM İHTİYACIN YÜZDE 2'SİNİ KARŞILAMIYOR

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı ve bundan İsrail kadar "saldırıların durdurulmasına ilişkin tüm çabaları engellemek adına kasıtlı eylemlerde bulunan başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun da sorumlu olduğunun" altı çizildi.

Gazze Şeridi'ne ulaştırılan yardımların ihtiyacın yüzde 2'sini karşılamadığına vurgu yapılan açıklamada, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın sürekli açılmasını ve günlük 1000 yardım tırının bölgeye ulaştırılması istendi.

Açıklamada, Gazze'nin günlük 1 milyon litre yakıta ihtiyaç duyduğu belirtilerek, enkaz altında kalanların kurtarılabilmesi için acil durum ve sivil savunma görevlilerine gerekli ekipmanların sağlanması talep edildi.

İsrail'in Gazze'deki hastaneleri ve sağlık sistemini hedef aldığına işaret edilen açıklamada, uluslararası kuruluşlara ve dünya ülkelerine İsrail'in işlediği suçları kınama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Gazze'de sağlık sistemini ortadan kaldırma planının önüne geçilmesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiği belirtilerek, Arap ve İslam ülkelerine, on binlerce hasta ve yaralının kurtarılması için bölgede sahra hastaneleri kurma çağrısı yinelendi.

Gazze Şeridi'nde yerinden edilen 1,8 milyondan fazla Filistinlinin, gıda, su ve ilaç güvenliğinin tehdit altında olduğuna vurgu yapılan açıklamada, yerinden edilenlerin kötü yaşam ve barınma koşulları altında hayat mücadelesi verdiği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası kurum ve kuruluşların Filistin halkına yönelik açlık ve susuzluk politikalarına uymaması istendi ve Gazze Şeridi'nde kıtlığın yayılması konusunda uyarı yapıldı.