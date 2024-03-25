Gazze’de göçe zorlanan yaşlı kadın İsrail zulmünü anlattı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi çevresinde yaşayan Filistinliler, İsrail'in hastaneye ve çevresine düzenlediği saldırılarda evlerinin yıkılması, sevdiklerinin öldürülmesi veya alıkonulmasının acısını yaşıyor.

İsrail'in güneye göçe zorladığı Filistinliler, yaşadıkları acılarla ve gözyaşlarıyla yol alıyor. Şifa Hastanesi yakınında oturan yaşlı bir kadın, hastane ve çevresinin kuşatıldığı son 6 gün boyunca yaşadığı kabusu AA muhabirine anlattı.

Gözünde yaşlar ve kalbinde büyük acılarla göç yoluna çıkan yaşlı kadın, İsrail'in ailesinden bazılarını öldürdüğünü, bazılarını alıkoyduğunu, bazılarının ise evlerinin bombalanması sonucu enkaz altında kaldığını söyledi. Yola çıkmadan önceki günlerde de aç ve susuz kaldıklarını dile getiren yaşlı kadın, daha önce hiç olmadığı kadar sıkıntılı günler geçirdiklerini ifade etti.