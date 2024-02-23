Gazzeli çocuklar yaşamak istemiyor

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 104 artarak, 29 bin 514'e yükseldi. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) isimli sivil toplum kuruluşunun açıkladığı gerçekler İsrail soykırımını bir kez daha gözler önüne serdi. MSF Genel Sekreteri Christopher Lockyear, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin "Ortadoğu'da durum" konulu toplantısında konuştu. İnsani yardım çalışanları olarak İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik şiddetinin kendilerini "dehşete düşürdüğünü" belirten Lockyear, "Gazze'de sağlık sistemi diye bir şey kalmadı" dedi.Lockyear, "Bu savaştan sağ çıkmayı başaran çocuklar, travmatik yaralanmaların sadece görünen yaralarını değil, aynı zamanda görünmeyen yaralarını da taşıyacaklar. Evsizler, bitmeyen korku içindeler, aile üyeleri gözlerinin önünde öldürülüyor ya da parçalara ayrılıyor... Bu psikolojik travmalar nedeniyle çocuklar yaşamak yerine ölmeyi tercih ediyor" sözleriyle vahşeti özetledi. Gazze'deki ateşkesi defalarca veto eden ABD'nin kendisini "dehşete" düşürdüğünü belirten Lockyear 5 yaşından küçük Filistinli çocukların kendilerine "yaşamaktansa ölmeyi tercih ettiklerini" söylediğini aktardı. Öte yandan işgalci İsrail, Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil kasabasında 10 yaşındaki 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. Bölge sakinleri Al Jazeera'ye, İsrail güçlerinin onları taş atmakla suçladığını ancak çocukların o sırada oyun oynadığını söyledi.Bugün Rusya – Ukrayna savaşının ikinci yıl. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ise 4 ay geride kaldı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde kadın ve çocuk ölümleri, 2 yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşındakinin 6 katından fazla oldu. İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın oldu. Ukrayna'da şimdiye kadar 579'u çocuk ve 2 bin 992 kadın hayatını kaybetti.ABD'de Filistin yanlısı göstericiler, Biden'ın kaldığı otele girerek Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı ve "Bugün kaç çocuk öldürdünüz" şeklinde bağırdı.