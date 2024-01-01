‘Gazzeliler için ülke arıyorlar’

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 26 Aralık'ta Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilere ilişkin, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Toplantıda, Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine değinen İsrailli vekil Danon ise şunları kaydetmişti: "Dünya, fiili olarak bu meseleyi tartışıyor. Kanada Göç Bakanı Marc Miller, bu konu hakkında alenen konuştu. Keza (ABD'nin 2024'te Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarından) Nikki Haley de. Gazze'den ayrılarak üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerle ilgili İsrail içinde bir ekip oluşturmalıyız." Filistin Dışişleri Bakanlığı, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun bu itirafları, Gazze'ye yönelik saldırıların ve soykırım suçlarının derhal durdurulması için cesur bir uluslararası tutumu gerektiriyor" ifadeleriyle Netanyahu hükümetinin planına tepki göstermişti.