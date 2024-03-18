Gazze’nin ekmeği için “un” diplomasisi: UNRWA’ya Mersin’de 26 bin ton un teslim edildi

İSRAİL HEDEFİNE ALDI

Gazzelilerin temel insani ihtiyaçlarından mahrum kalmasına aldırmadan saldırılarını sürdüren İsrail, Filistinlilere yardım sağlayan UNRWA'yı da hedefine aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu ayın başında UNRWA konusunda İsrail'in yalan ve iftira ile Ajans'ı itibarsız hale getirmeye yönelik propagandalarına prim verilmemesi ve mevcudiyetine halel getirilmemesi çağrısında bulundu. BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. AB Komiseri Lenarcic de UNRWA'yı "yeri doldurulamaz bir kuruluş" olarak nitelendirerek "UNRWA'nın Gazze Şeridi'nde kritik bir rolü var çünkü eşsiz bir altyapıya, depolara, barınaklara ve lojistik kapasiteye sahip" diye konuştu.İsrail'in iddialarının ardından UNRWA'ya sağladıkları mali desteği askıya alan Avustralya, Kanada, İsveç ve AB, kararlarından dönerek Ajans'ı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurdu.

TÜRKİYE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı da 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada Bazı ülkelerin UNRWA'ya yaptıkları yardımları durdurmalarının endişeyle karşılandığını belirterek "UNRWA, milyonlarca Filistin mültecisinin hayati ihtiyaçlarını, son derece zor şartlar altında karşılamaktadır. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana UNRWA'nın 150'den fazla çalışanı İsrail tarafından öldürülmüştür. UNRWA'ya yardımları kestiğini açıklayan ülkelerin bu kararlarını gözden geçirmelerini temenni ediyoruz" açıklamasını yapmıştı...