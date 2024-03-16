Gazze’ye gemiyle yardım ulaştırılıyor

YARDIMLAR GAZZE'NİN KUZEYİNE DAĞITILACAK

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) gece saatlerinde yapılan açıklamada ise, "World Central Kitchen (WCK) organizasyonunda insani yardım taşıyan gemi, bugün Gazze deniz sahasına ulaştı. Bu, Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) ve hükümetin kararına uygun olarak koordineli bir şekilde gerçekleşti. Bölgenin güvenliğini sağlamak için IDF deniz ve kara kuvvetleri konuşlandırıldı. Gemide bulunan 130 palet insani yardım malzemesi ve 115 ton gıda ve su, Gazze'nin kuzeyine dağıtılmak üzere WCK'ya ait 12 kamyona yüklendi. Gemiler ve kargolar kapsamlı bir güvenlik denetiminden geçirildi" ifadeleri kullanıldı.