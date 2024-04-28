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Giriş Tarihi: 28.4.2024

Gece gündüz katlediyor

Gece gündüz katlediyor
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımında 204 gün geride kaldı. Barbar İsrail ordusu, 34 bin 388 Filistinliyi katletti. İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampına ve Refah'a düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 15 Filistinli hayatını kaybetti. 30'dan fazla Filistinli de yaralandı. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskında ise 2 Filistinliyi öldürdü. Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Gazze'de artan sıcaklıklar nedeniyle "temizlik krizi" endişeleri arttığını ve Refah'ta bir kız çocuğunun aşırı sıcaktan öldüğünü bildirdi.
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Gece gündüz katlediyor
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