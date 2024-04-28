Gece gündüz katlediyor

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımında 204 gün geride kaldı. Barbar İsrail ordusu, 34 bin 388 Filistinliyi katletti. İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampına ve Refah'a düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 15 Filistinli hayatını kaybetti. 30'dan fazla Filistinli de yaralandı. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskında ise 2 Filistinliyi öldürdü. Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Gazze'de artan sıcaklıklar nedeniyle "temizlik krizi" endişeleri arttığını ve Refah'ta bir kız çocuğunun aşırı sıcaktan öldüğünü bildirdi.