Gerçekleri saklamak için haber akışı yapmıyorlar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü katliamlarında Batı basını bir kez daha sınıfta kaldı. Türkiye'de yayın yapan ancak uzantıları yurtdışında olan bazı yayın organları da Gazze'deki katliamları görmezden gelmek için farklı bir yola başvuruyor. Almanya merkezli DW Türkçe, İngiltere merkezli BBC Türkçe, Belçika merkezli Euronews Türkçe ya da ABD merkezli Amerika'nın Sesi gibi siteler yine iş başında. Büyük olaylarda sayfalarında canlı anlatım açan bu siteler, Gazze ile ilgili de canlı anlatım yapıyor. Ancak bu canlı anlatımı ne ana sayfalarında ön plana çıkarıyorlar ne de günlerdir doğru düzgün güncelleme yapıyorlar. Aynı siteler Ukrayna savaşı ya da Türkiye'den önemli bir gelişme olduğunda canlı anlatım sayfalarına neredeyse 10 dakikada bir yeni haber girişi sağlıyor.