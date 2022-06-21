Gizemli çöp kutusu! İngiltere’de kayboldu, bakın nerede ortaya çıktı?

Savaşın hız kesmeden devam ettiği Ukrayna'da ilginç bir olay yaşandı. İngiltere Hampshire'da bulunan bir çöp kutusu bir süre önce bulunduğu sokakta kaybolmuştu. Söz konusu çöp kutusu, kaybolduğu yerden 1200 mil uzakta Polonya-Ukrayna sınırında ortaya çıktı.
BİR VİDEO PAYLAŞTI
Garip keşfi ise bir muhabir yaptı. Bulan muhabir, konuyla ilgili bir video yayınlayarak Hampshire'a seslenip, "Tekerlekli çöp kutularınızdan biri Ukrayna'ya nasıl gitti ve ne zaman teslim alınır?" ifadelerine yer verdi.
ESPRİLİ YANITLAR
Muhabire esprili yanıtlar geldi. Hampshire konseyinden verilen cevaplarda "Not defterimizi kontrol ettik, ancak bu sorgu için hazır bir yanıtımız olmadığını gördük" gibi ifadelere yer verildi.
MECLİS ÜYESİNDEN AÇIKLAMA
Bir meclis üyesi de olaya dahil oldu. Meclis üyesi, "Çöp kutularımızın güzelce seyahat ettiğini görmek ve halen işlevsel olduğunu görmek güzel" dedi. Bunun devamında meclis üyesi espirili bir dille "Korkarım, geri dönüşte kendisine eşlik edecek yeni bir mavi çöp kutusu ve yiyecek kutusu teslim edebileceğimizden emin değilim" ifadelerine yer verdi.