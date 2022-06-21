Gizemli çöp kutusu! İngiltere’de kayboldu, bakın nerede ortaya çıktı?

Savaşın hız kesmeden devam ettiği Ukrayna'da ilginç bir olay yaşandı. İngiltere Hampshire'da bulunan bir çöp kutusu bir süre önce bulunduğu sokakta kaybolmuştu. Söz konusu çöp kutusu, kaybolduğu yerden 1200 mil uzakta Polonya-Ukrayna sınırında ortaya çıktı.

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Garip keşfi ise bir muhabir yaptı. Bulan muhabir, konuyla ilgili bir video yayınlayarak Hampshire'a seslenip, "Tekerlekli çöp kutularınızdan biri Ukrayna'ya nasıl gitti ve ne zaman teslim alınır?" ifadelerine yer verdi.