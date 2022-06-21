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Giriş Tarihi: 21.6.2022 12:21 Son Güncelleme: 21.6.2022 12:26

Gizemli çöp kutusu! İngiltere'de kayboldu, bakın nerede ortaya çıktı?

Gizemli çöp kutusu! İngiltere’de kayboldu, bakın nerede ortaya çıktı?

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna-Polonya sınırında oldukça ilginç bir olay yaşandı. Bir süre önce İngiltere Hampshire'dan kaybolan bir çöp kutusu, Ukrayna sınırında bulundu. Çöp kutusunu bulan muhabir, durumla ilgili bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma esprili yanıtlar geldi.

Savaşın hız kesmeden devam ettiği Ukrayna'da ilginç bir olay yaşandı. İngiltere Hampshire'da bulunan bir çöp kutusu bir süre önce bulunduğu sokakta kaybolmuştu. Söz konusu çöp kutusu, kaybolduğu yerden 1200 mil uzakta Polonya-Ukrayna sınırında ortaya çıktı.

BİR VİDEO PAYLAŞTI

Garip keşfi ise bir muhabir yaptı. Bulan muhabir, konuyla ilgili bir video yayınlayarak Hampshire'a seslenip, "Tekerlekli çöp kutularınızdan biri Ukrayna'ya nasıl gitti ve ne zaman teslim alınır?" ifadelerine yer verdi.

ESPRİLİ YANITLAR

Muhabire esprili yanıtlar geldi. Hampshire konseyinden verilen cevaplarda "Not defterimizi kontrol ettik, ancak bu sorgu için hazır bir yanıtımız olmadığını gördük" gibi ifadelere yer verildi.

MECLİS ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

Bir meclis üyesi de olaya dahil oldu. Meclis üyesi, "Çöp kutularımızın güzelce seyahat ettiğini görmek ve halen işlevsel olduğunu görmek güzel" dedi. Bunun devamında meclis üyesi espirili bir dille "Korkarım, geri dönüşte kendisine eşlik edecek yeni bir mavi çöp kutusu ve yiyecek kutusu teslim edebileceğimizden emin değilim" ifadelerine yer verdi.

"TUHAF BİR DURUM"

Şaka bir yana, çöp kutusunun Ukrayna sınırına nasıl geldiği henüz bilinmiyor. Sosyal medya kullanıcıları bu durumu oldukça tuhaf buldu.

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Gizemli çöp kutusu! İngiltere'de kayboldu, bakın nerede ortaya çıktı?
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