Gizemli hepatit bir ülkeye daha sıçradı! 15 şüpheli vaka var

Endonezya'da nedeni bilinmeyen hepatit olduğundan şüphelenilen 15 vaka görüldüğü bildirildi. Channel News Asia'nın haberine göre, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadıkin, çevrim içi basın toplantısında yaptığı açıklamada, Endonezya'da şimdiye kadar kökeni bilinmeyen ve hepatit olduğundan şüphelenilen 15 vaka kaydedildiğini belirtti.

15 ŞÜPHELİ VAKA

Bakan Sadıkin, 27 Nisan'da ilk şüpheli vakalar bildirildiğinde, tüm hastane ve sağlık kuruluşlarından bu tür vakaların gözetimini ve izlenmesini talep eden bir genelge yayınladığını aktardı. Sadıkin, "Singapur, 30 Nisan'da ilk şüpheli vakayı açıkladı ve şu ana kadar Endonezya'da 15 şüpheli vaka var." dedi.

KOORDİNASYON HALİNDELER

Bakan, nedeni bilinmeyen hepatit vakalarının çoğunun 100'den fazla vakanın görüldüğü İngiltere'de kaydedildiğini belirterek Endonezya hükümetinin, hastalığa neyin neden olduğunu tespit etmek amacıyla İngiltere ve ABD hastalık kontrol ve önleme merkezleriyle koordinasyon halinde olduğunu ifade etti.

Söz konusu merkezlerden virüs hakkında çok fazla bilgi alınmasına rağmen hepatit vakalarına gerçekte neyin neden olduğuna dair sonucun hala kesin olmadığını kaydeden Sadikin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) konuya ilişkin araştırmalarının devam ettiğini dile getirdi.

GİZEMLİ HEPATİT VAKALARI

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirsiz hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Hepatit virüsü, nisanın sonlarına doğru İspanya, Almanya, Polonya, Danimarka, Japonya, ABD, Kanada ve İsrail'de de görülmüştü. Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin yaşandığı, bazı vakaların ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti. Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı. Kovid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.