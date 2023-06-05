GKRY’de Türk kızına saldıran 2 Rum tutuklandı

KKTC'de yaşayan 25 yaşındaki Asya Karaali, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) saldırıya uğradı. GKRY'nin Ayia Napa bölgesinde 2 Haziran'da 2 Rum tarafından taciz edildiğini ifade eden Karaali, Rumların Türk olduğunu anlayınca kendisine saldırdığını belirtti. Saldırganlardan birinin yüzüne yumruk attığını ifade eden Karaali, 2 saldırganın daha sonra kendisini 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı attığını iddia etti. Karaali, sosyal medya hesabından saldırı anına ait olduğu iddia ettiği kısa bir video da paylaştı.

Olay anında bayıldığını ve gözünü Gazimağusa Rum Devlet Hastanesi'nde açtığını belirten Karaali, önemli bir şeyi olmadığı söylenerek hastaneden taburcu edildiğini ifade etti. Taburcu edildikten sonra GKRY polisine giderek şikayetçi olan Karaali, KKTC'ye geçer geçmez Gazimağusa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçti. Hastanede yapılan kontrolde dişinin ve parmağının kırık olduğu ortaya çıkan Karaali, saldırı GKRY'de yaşandığı için KKTC'de darp raporu alamadığını, bu nedenle mağdur olduğunu açıkladı.