Göçmen faciası: 44 ölü

Zorlu yaşam şartlarına sahip bölgelerden daha iyi bir hayat için tekneyle yola çıkan düzensiz göçmen facialarına bir yenisi eklendi. İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras'ın açıklamasına göre, Batı Sahra'nın batısındaki Bojador'dan yola çıkan düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir tekne Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalıştığı sırada battı. Teknedeki 44 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise kurtulduğu bildirildi. Yaşamını yitirenlerden 7'sinin cesedinin denizden çıkartıldığı, geri kalanının halen denizde sürüklendiği aktarıldı.Daha önce de aynı bölgeden yola çıkan göçmenler benzer kaderi yaşadı. 11 Mart'ta da aynı güzergâhta bir göçmen teknesinin batması sonucu aralarında kadın ve çocukların olduğu 40'tan fazla göçmen yaşamını yitirmişti. 2022'nin başından bu yana 7 binden fazla düzensiz göçmen İspanya'ya geçti. Göç, bir yıl öncesine göre yüzde 60 arttı.