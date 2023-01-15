Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları birinci yılına yaklaşırken cephedeki çatışmalar birçok bölgede şiddetli şekilde devam ediyor.Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama, savaşın acımasız boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Dünya basınında da ses getiren açıklamaya göre bir Ukrayna askerinin göğsünden patlamamış el bombası çıkarıldı. Olay Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Bakhmut kentinde yaşandı. Yaralanan askerin vücunda patlamamış bir el bombası bulundu.Yaralı asker, çelik yelek giymiş uzman biri ekip tarafından ameliyat edildi. Ameliyata bomba uzmanları da katıldı. Tecrübeli cerrah Tümgeneral Andrii Verba'nın başarılı operasyonun ardından askerin vücudundan bomba çıkarıldı. Askerin tedavisinin sürdüğü belirtildi.El bombasının Ukrayna ve Rus birlikleri arasında kanlı bir çatışma sırasında tüfeğe bağlı bir fırlatıcıdan askere ateşlendiği açıklandı. Sosyal medyada yayınlanan röntgen görüntülerinde, el bombasının askerin gövdesine saplandığı ortaya çıktı. Ameliyat sırasında el bombasının her an patlama riski nedeniyle kan akışının kontrol edilmesi gibi birçok modern tıp tedavi yönteminin kullanılmadığı kaydedildi. Ameliyatı gerçekleştiren Doktor Verba'nın 2014'ten bu yana Donetsk bölgesinde yaralı Ukraynalı askerlerini tedavi ettiği ve alanında uzman olduğu belirtildi.