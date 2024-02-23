Gölge CIA: Ankara, Afrika’daki varlığını güçlendiriyor

ABD medyası Türkiye'nin dış politikasını yakından takip etmeye devam ediyor. Türkiye ile Somali arasında savunma ve güvenlik konularını da içeren Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalanması ABD'de ses getirdi. ABD merkezli özel istihbarat ve araştırma kuruluşu Stratfor, Somali ile Ankara'da imzalanan 10 yıl süreli savunma işbirliği anlaşmasını ele aldı. Gölge CIA olarak da bilinen Stratfor'daki haberin başlığı 'Ankara, Somali ve Cibuti ile savunma anlaşmaları yoluyla etkisini genişletiyor' şeklinde oldu. Haberde "Somali ile anlaşma Türkiye'nin 19 Şubat'ta Cibuti ile bir savunma anlaşması imzalamasının ardından geldi. Anlaşma, Türkiye'nin Somali sularında daha sık deniz konuşlandırması yapmasının önünü açıyor. Birlikte ele alındığında, iki anlaşma Ankara'nın Afrika Boynuzu'ndaki varlığını güçlendiriyor. Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki nüfuzunu güçlendirme çabası, Asya'ya giden deniz ticaret yollarını güvence altına alma girişimidir" denildi.Öte yandan ABD'de etkili bir dış politika dergisi Foreign Affairs'ta kaleme alınan makalede Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin yeniden yakınlaştığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aktif dış politikasının Türkiye'yi sadece Batı ile değil tüm yönlerde aktif dış politika yürüten bir ülke haline getirdiği vurgulandı. Hong Kong merkezli medya kuruluşu Asia Times ise KAAN'ı manşete taşıdı. Haberde, "Türkiye'nin yerli savaş uçağı küresel pazarda fırtınalar estirmeye hazır. KAAN, F-35'in müşterilerine göz koydu" denildi.