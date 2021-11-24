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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Görelilik kuramı defterine servet

Görelilik kuramı defterine servet
Alman bilim insanı Albert Einstein'ın 1905-1915 yıllarında geliştirdiği Genel Görelilik Kuramı'na ait formüllerin bulunduğu el yazması defter, 13 milyon dolara (yaklaşık 155 milyon lira) satıldı. Paris'teki Christie's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada, bilimsel bir el yazması belge için rekor fiyata ulaşıldı. 1915'te yayımlanan Genel Görelilik Kuramı'nın, yaşadığımız evrenle ilgili bildiğimiz hemen her şeyi değiştiren devrim niteliğinde bir bilimsel aşama olduğu düşünülüyor. Müzayedede satılan 54 sayfalık belge, kuramın formüle edildiği iki defterden birisi.
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Görelilik kuramı defterine servet
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