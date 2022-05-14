Gözler Türkiye’de

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyeliğini görüşmek üzere Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyeliğine olumlu bakmıyoruz" açıklamasının ardından gözler Türkiye'ye çevrilmiş durumda. İki gün sürecek kritik oturumlara Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Bakanlar, dün akşam İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarının da katılımıyla gayri resmi çalışma yemeğinde buluştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiyalı meslektaşı Pekka Haavisto ile üçlü bir zirve gerçekleştirdi. Türkiye'nin çıkışı sonrası köşeye sıkışan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK'nın terör örgütü olduğuna inandıklarını söyledi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye ile aralarındaki farklılıkların üstesinden gelebileceklerini umduklarını kaydetti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, zirve öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, NATO'da müttefik olacak bir ülkenin terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermemesi gerektiğini belirterek, "Bu iki ülke (İsveç ve Finlandiya) PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür" dedi. Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz" ifadesini kullanan Beyaz Saray Sözcüsü Psaki ise, "Türkiye ve atadığı temsilciler ile çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da müttefiklerin kararlarında özgür olduklarını, bunun İsveç ve Finlandiya için de geçerli olduğunu belirtti.G7ülkeleri yayınlanan ortak bildiride, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yoksul ülkeleri tehdit eden küresel gıda ve enerji krizini tetiklediğine dikkati çekti. Savaşın yakın tarihin en şiddetli "gıda ve enerji" krizlerinden birini oluşturduğuna ve bu krizlerin şu anda yoksul ülkeleri tehdit ettiğine yer verilen bildiride, Ukrayna'nın depolarında yaklaşık 40 milyon ton tahılın ihraç edilmesi için acil çözümler alınması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu. Bildiride "G7 olarak küresel gıda güvenliğini korumak için koordineli çok taraflı bir yanıtı hızlandırmaya kararlıyız" ifadesi kullanıldı.NATO'ya katılma kararı alan Finlandiya için Rusya'dan ilk hamle geldi. Moskova, Finlandiya'ya elektrik tedarikini kesti. Rus enerji tedarikçisi RAO Nordic, ödemelerle ilgili sorunları gerekçe göstererek Finlandiya'ya elektrik dağıtımını askıya aldığını duyurdu. Şirket, önceki teslimatlar için ödeme yapılmadığını iddia etti. Finlandiya ise Rusya'nın kestiği elektriği İsveç'ten tedarik ederek açığın kapatılacağını belirtti.