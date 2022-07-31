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Giriş Tarihi: 31.7.2022 09:04 Son Güncelleme: 31.7.2022 09:04

Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'ye silahlı saldırı düzenlendi

AA
Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei’ye silahlı saldırı düzenlendi

Guatemala Cumhurbaşkanı Giammattei, silahlı saldırıya uğradı. Giammattei'nin durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'nin, ülkenin kuzeybatısında uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi. Bölge basınında çıkan habere göre, Giammattei, Huehuetenango kentinde çalışma gezisi sırasında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yetkililer, Giammattei'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ancak yanındaki kişilerden yaralanan olduğunu belirtti. Yerel basında, cumhurbaşkanının heyetine dönüş yolunda ateş açıldığı, korumaların karşılık vermesi üzerine bir süre çatışma yaşandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırının aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'ye silahlı saldırı düzenlendi
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