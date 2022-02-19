Guatemala’da korkutan deprem: 3 ölü

Guatemala
'nın
Escuintla bölgesinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 3'e ulaştı. Guatemala Ulusal Afet Azaltma Koordinatörlüğü, sarsıntıdan etkilenenlerin sayısının 89 bin 785'e yükseldiğini ve ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Depremde şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybederken, yaralı 61 kişinin de hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Öte yandan, Japonya'nın Miyagi eyaleti açıklarında da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ölü ya da yaralı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.