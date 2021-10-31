Gündem, salgın ve iklim değişikliğiyle mücadele

Zirvenin ilk gününde "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" oturumunda salgın döneminde ekonomik toparlanma, aşılama kampanyası ve salgın döneminde sağlığa ilişkin öne çıkan gelişmeler ele alındı. Pandemi sonrası yapılan ilk yüz yüze G20 zirvesi dolayısıyla küresel ekonominin ana konuları masaya yatırıldı. İklim değişikliğiye mücadele de G20 zirvesinin öne çıkan başlıklarından.
ASGARİ VERGİ ANLAŞMASINA ONAY
Bu arada G20 liderleri, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) çok uluslu şirketler için küresel asgari vergi anlaşmasını onayladı. Zirveye katılan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen
, G20 liderlerinin, OECD'nin çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde 2023'ten itibaren en az yüzde 15 oranında vergilendirilmesine yönelik 136 ülkenin kabul ettiği anlaşmayı onayladıklarını bildirdi. Anlaşma; Google, Amazon, Microsoft
ve Facebook
gibi internet şirketleri de dahil olmak üzere küresel şirketlerin 2023'ten itibaren en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulmasını sağlayacak.
KIRMIZI BÖLGEDE 5 BİN POLİSLE KUŞ UÇURTULMUYOR
G20 Zirvesi'nin düzenlendiği nokta güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı "kırmızı bölge" ilan edildi. Zirve süresince bölgede 5 bin 300 polis görev yapacak. Güvenlik görevlileriyle birlikte emniyeti sağlayacak personel sayısının 8 bine ulaştığı öğrenildi. İtalya
, AB içerisinde serbest dolaşımı sağlayan Schengen Anlaşması'nı zirve boyunca askıya alarak sınırlarındaki kontrolleri de en üst düzeye çıkardı. Çatılara keskin nişancılar yerleştirildi.
ROMA SOKAKLARINDA ÇEVRECİLER EYLEMDE
Zirvede liderlerin en çok mesai harcayacağı konuların başında iklim değişikliği geliyor. Çevrecilerin Roma
'daki protestoları ise günlerdir sürüyor. Dün de kentin birçok noktasındaki eylemlerin sayısı arttı. İtalya polisi her sabah çevreci göstericileri zirvenin yapılacağı noktalardan uzaklaştırıyor.
LİDERLER ONURUNA VERİLEN YEMEĞE KATILDI
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve kızı Laura Mattarella, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası kuruluşların yöneticileri ve eşleri onuruna akşam yemeği verdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'deki yemek öncesinde, Mattarella ve kızı ile İtalya Başbakanı Mario Draghi ve eşi Maria Serenella Cappello, konukları karşıladı. Başkan Erdoğan da yemeğe eşi Emine Erdoğan ile iştirak etti.