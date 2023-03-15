Güneş’ten 30 kat büyük: Ölümün eşiğindeki yıldız görüntülendi

Bilim insanları, bu safhanın sadece bazı yıldızlarda görüldüğünü ve yıldızın "süpernova" denilen patlamayla ölümünden önceki son safha olduğunu açıkladı. Projeye katılan Avrupa Uzay Ajansı bilim insanı Macarena Garcia Marin, "Bu safhayı daha önce hiç böyle görmemiştik, çok heyecan verici." dedi.

NASA, Yay (Sagittarius) Takımyıldızı'nda bulunan ve "WR 124" olarak da bilinen yıldızın, Güneş'ten 30 kat büyük olduğu ve şimdiye kadar uzaya Güneş'in kütlesinin 10 katı madde püskürttüğünü açıkladı.

Hubble Uzay Teleskobu'nun da daha önce yıldızın bu safhasının fotoğrafını çektiği ancak görüntünün, Webb'in yakaladığı detayları içermediği, gaz ve toz bulutunun "bulanık bir ateş topu" gibi göründüğü belirtildi.