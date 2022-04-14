Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Güney Afrika'daki felakette ölenlerin sayısı 341'e çıktı
Giriş Tarihi: 14.4.2022 22:55

Güney Afrika'daki felakette ölenlerin sayısı 341'e çıktı

AA
Güney Afrika’daki felakette ölenlerin sayısı 341’e çıktı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 341'e yükseldiği bildirildi

Hafta başından beri ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde metrekareye 300 milimetreyi aşan yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

KwaZulu-Natal Eyalet Başbakanı Sihle Zikalala, sel felaketinde şimdiye kadar 341 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Zikalala, 40 binden fazla kişinin selden etkilendiğini, 248 okul binasının hasar gördüğünü kaydetti.

Sel felaketinde kaybolan kişilerin sayısını hala belirlemeye çalıştıklarını belirten Zikalala, felaketin ülke tarihinde görünen en büyük sel felaketi olduğuna dikkati çekti.

Durban (eThekweni) Belediyesinden yapılan açıklamada, selin faturasının şimdiden 753 milyon randı (753 milyon TL) bulduğu duyurulmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güney Afrika'daki felakette ölenlerin sayısı 341'e çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA