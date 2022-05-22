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Giriş Tarihi: 23.5.2022

Güney Asya’da sele 57 kurban

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Güney Asya’da sele 57 kurban
Yoğun yağışlar nedeniyle sel, heyelan ve fırtınaların yaşandığı Hindistan ve Bangladeş'te en az 57 kişinin öldüğü ifade edildi. Hindistan'ın Bihar eyaletinde perşembe günü fırtınanın yol açtığı olaylarda en az 33 kişi öldü. Ülkede, afetten en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen Bangladeş sınırındaki Assam eyaletinde ise 14 kişi yaşamını yitirdi. Eyalette çok sayıda ev hasar gördü. Bangladeş'in kuzeydoğusunda yağışlar nedeniyle son yılların en şiddetli sel felaketi görüldü. 2 milyon kişi afetten etkilenirken, 10 kişinin ise öldüğü açıklandı.
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Güney Asya’da sele 57 kurban
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