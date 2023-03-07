Güney Kore Devlet Başkanı’ndan dikkat çeken sözler: Türkiye ile gerçek kardeş ülkeyiz

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Yoon, depremlerin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiple bir araya geldi. Yoon, arama kurtarma ekibiyle buluştuğu yemeğin ardından yaptığı konuşmada, şunları kaydetti: "Türkiye'deki yardım çalışmalarında gösterilen dayanışma ruhu, Kore ve Türkiye'nin zor zamanlarında birbirlerine yardım eden gerçek dostlar olduğunu yeniden hatırlattı. Artçı sarsıntıların devam ettiği ve soğuk hava koşullarının hüküm sürdüğü zor durumlarda, ekipteki üyelerin özveri ve çabalarına minnettarım."