Güney Kore ile Japonya’dan normalleşme adımı

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Sung-han açıklamasında, Yoon ve Kişida'nın, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmek amacıyla alınacak önlemler ve "zorla çalıştırılan işçiler" sorununun çözümüne ilişkin konuşacaklarını söyledi.

Kim, "İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve bu işbirliğine zarar veren siyasi engellerin aşılması hakkında konuşma fırsatı olacağına inanıyorum." dedi. Bu ziyaret vesilesiyle Güney Kore-Japonya ilişkilerinin normalleşme evresine girdiğini belirten Kim, iki liderin birbirine güveninin artmasını, ülke halkları arasındaki dostluk üzerinde olumlu etkisinin olacağını beklediklerini kaydetti. Kim, Yoon ve Kişida'nın ikili ilişkileri geliştirirken, aralarındaki kişisel güveni tesis etme konusundaki kararlılıklarını birbirlerine yinelemelerinin beklendiğini söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 16-17 Mart'ta ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Japonya'da düzenlenecek zirvede bir araya gelecek. Zirvenin, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde "dönüm noktası" olacağı, zirve vesilesiyle "hassas sorunların aşılmaya çalışılmasının" yanı sıra ekonomi, güvenlik ve diğer alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesinin de amaçlandığı kaydedildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio da Yoon'un ziyaretinin duyurulması sonrası Tokyo-Seul ilişkilerini geliştirmeye kararlı olduklarını açıklamıştı. Ziyaret planının, iki ülkenin hassas sorunlarından kabul edilen "savaş dönemi işçi tazminatlarına" yönelik Güney Kore'nin yeni önerisini hafta başında duyurmasından sonra gelmesi dikkati çekti. Buna göre, savaş döneminde Japon firmalarca zorla çalıştırılan işçilerin tazminatının karşılanması için Seul hükümeti destekli kurulacak vakıf fonu, Koreli müştekilere tazminat ödeyecek.

Japonya'ya son Güney Kore Devlet Başkanı'nın ziyareti, Osaka G20 Zirvesi dolayısıyla Haziran 2019'da gerçekleşmişti. En son komşu ülke karşılıklı lider ziyaretinin, Aralık 2011'de Japonya Başbakanı Noda Yoşihiko ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak arasında Japonya'da gerçekleştiği biliniyor.