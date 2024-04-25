Güney Kore’de çocuğu olana 2.5 milyon lira

Birçok ülkenin azalan doğum oranlarını önlemek için çocuk sahibi olmaya teşvik etmek amacıyla yaptığı uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Güney Kore, ülkenin azalan doğum oranını artırmak amacıyla doğan her bebek için ebeveynlere 100 milyon won, yani yaklaşık 2.5 milyon TL nakit ödeme yapmayı planlıyor. Independent'ın haberine göre ülkedeki doğum oranları 2023'te kadın başına 0.72 bebeğe düşerek en düşük ulusal doğum oranına geriledi. Hükümetin ebeveynleri motive etme programı kapsamında Koreli çiftler, çocuklarının doğumundan 7 yaşına gelene kadar farklı teşvik ve destek programları aracılığıyla 35 milyon won (825 bin TL) ile 50 milyon won (1.2 milyon TL) arasında değişen mali yardım alıyor. Düzenlemeyle bu oran iki katına çıkacak.