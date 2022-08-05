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Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:29

Güney Kore'de hastanede yangın! 5 ölü 44 yaralı

AA
Güney Kore’de hastanede yangın! 5 ölü 44 yaralı

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün yaklaşık 50 kilometre güneydoğusundaki Icheon şehrinde içerisinde bir hastanenin de bulunduğu dört katlı bir binada çıkan yangında 5 kişi öldü ve 44 kişi yaralandı.

Yonhap'ın haberine göre, itfaiye yetkilileri en üst katında diyaliz hastanesinin olduğu binada yangının sabah saatlerinde çıktığını söyledi. Yangın esnasında binanın en üst katında 33'ü hasta olmak üzere 46 kişinin bulunduğu bildirilirken, tüm binada kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor.

5 ÖLÜ 44 YARALI

Yangında 4 hasta ve bir hemşire olmak üzere 5 kişi ölürken, çoğu hastaneden olmak üzere 44 kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

Yangının tamamen söndürüldüğü belirtilirken, yangının tam olarak nerede ve nasıl başladığına ilişkin resmi soruşturma yapılacak.

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Güney Kore'de hastanede yangın! 5 ölü 44 yaralı
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