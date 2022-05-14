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Giriş Tarihi: 15.5.2022

Güney Osetya, bağımsızlık referandum tarihini duyurdu

Güney Osetya, bağımsızlık referandum tarihini duyurdu
Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın, Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceği bildirildi. Sözde Güney Osetya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sözde Devlet Başkanı Anatoliy Bibilov, Güney Osetya'nın Rusya'ya katılmasıyla ilgili referandumun 17 Temmuz'da yapılması için kararname imzaladı. Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992- 1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı. Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.
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Güney Osetya, bağımsızlık referandum tarihini duyurdu
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