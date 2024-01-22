Güneyde katliam Kuzeyde açlık

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saat içinde 190 artarak 25 bin 295'e, yaralı sayısı 63 bine yükseldi. Katil İsrail'ın katliamları Han Yunus'ta yoğunlaştı. İsrail, bölgedeki 5 sığınma merkezinde 30 bin Filistinliyi hedef aldı. Yoğun bombardıman nedeniyle Filistinliler ölülerini bile defnedemeyince sokak araları toplu mezarlara döndü. Nasır Hastanesi'nde 40 kişi toplu mezara defnedildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgede sağlık durumunun felaket seviyesine ulaştığını açıkladı.Gazze Şeridi'nin kuzey bölümünde ise ayrı bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail SİHA'sı kuzeyde gazetecilerin de aralarında olduğu Filistinlileri hedef aldı. Birleşmiş Milletler "Gazze'nin kuzeyine giden her 4 insani yardım misyonundan 3'üne erişim İsrail güçlerince engellendi" açıklamasını yaptı. Bölgedeki Filistinliler, un bulamadıkları için ekmek yapmak amacıyla hayvan yemlerini öğütmeye başladı. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gıda konusunda yaşanan sıkıntılar halkı topladıkları otlardan yemek yapmaya sevk ediyor. Cibaliye Mülteci Kampı sakinlerinden Ebu Ahmed Saliha, "Cibaliye Mülteci Kampı ve çevresinde gıda sıkıntısı yaşandığı için bazen 3 gün boyunca ağzımıza tek lokma koymadığımız oluyor. Topladığım otlarla ailemi doyurmaya çalışıyorum" sözleriyle maruz bırakıldıkları insanlık dışı durumu özetledi.İsrailli esir yakınları dün İsrail meclisini (Knesset) basarak milletvekillerinden yeni bir esir takası mutabakatı için çalışma yapmalarını istedi. Hamas'ın elinde 136 rehine daha bulunuyor.ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Senato aday adayı işadamı Nasser Beydoun, Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin, ABD Kongresi'ni kontrol ettiğini söyledi. AA'ya konuşan Beydoun, "Kongre'de İsrail Başbakanı, ABD Başkanı'ndan daha güçlü. Kongrede üzerinde anlaşabildiğimiz tek şey İsrail'e ne kadar para göndereceğimiz" dedi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki devletli çözüme karşı çıkmasına dün çok sayıda Avrupalı dışişleri bakanı itiraz etti. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise "Çözüm nedir? Filistinlileri Gazze'den çıkarmak mı, hepsini öldürmek mi? Halihazırda 25 bin kişiye yapılan gibi mi?" dedi. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de Filistin devletinin kurulması konusunda uluslararası arenada fikir birliği olduğunu belirtti. Öte yandan Time dergisinde yayınlanan ankete göre, 43 ülkenin 42'sinde İsrail'e desteğin azaldığı görüldü.