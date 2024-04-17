Guterres, BM Libya Özel Temsilcisi Bathily’nin istifasını kabul etti

BM Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Bathily'ye Libya'da barış ve istikrarı yeniden inşa etme yönündeki çabaları için teşekkürlerini iletti.

Bathily'nin istifasını kabul eden Guterres, BM'nin Libyalılar tarafından yürütülen siyasi sürece desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Bathily, BM'deki gazetecilere dün yaptığı açıklamada, Libya'da durumun son aylarda kötüleştiğini, bunun iki temel nedeni bulunduğunu, birincisinin Libyalı tarafların statükoyu sürdürme çabası, diğer temel sorunun ise bölgesel ve uluslararası dinamikler olduğunu belirtmiş, "Libya bugün savaş alanına dönüşmüş durumda." ifadesini kullanmıştı.

Bathily, "Libya, egemenliğini yitirme yolunda ilerliyor." uyarısında bulunarak, BM'nin bunu engellemeye çalıştığını ancak dış aktörler tarafından yürütülen farklı girişimlerin BM'nin emeklerini baltaladığını kaydetmişti.

Bu çerçevede BM Güvenlik Konseyinin de büyük rol oynadığını vurgulayan Bathily, "BM Güvenlik Konseyi 2011'de Libya'ya müdahale etme kararı aldı. Bu nedenle sorumluluğunu üstlenmeli. Durumun iyileşmesi gerekirken, üye ülkeler arasındaki koordinasyonsuzluk nedeniyle kötüleşiyor." açıklamasında bulunmuştu.

Bathily, mevcut koşullarda BM'nin başarılı şekilde çözüm için çalışmasının mümkün olmadığına işaret ederek, "Genel Sekreter'e istifamı sundum. Kendisi karar verecektir." ifadesini kullanmıştı.