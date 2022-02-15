Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye’nin önemine dikkat çekti: Tek aktör…

RUSYA, İŞGAL İDDİALARINI "ENFORMASYON TERÖRÜ" OLARAK TANIMLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, ABD ve Batı medya tarafından öne sürelen işgal iddiaları için "enformasyon terörü" yorumunda bulundu. Lavrov, "Tatbikatları, kimin ne düşündüğü, nasıl bir histeri yarattığına veya gerçek bir enformasyon terörü yarattığına bakmadan gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Peki bölgede neler oluyor? Rusya ve Ukrayna krizinin perde arkasında neler var? Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...