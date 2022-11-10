Hafter güçlerinin toplu mezarlarından 230 ceset çıkarıldı

İç savaşın vurduğu Libya'da toplu mezarlarda bulunan kimliği belirsiz ceset sayısı artıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan, başkent Trablus'un güneyindeki Terhune kentinde bugüne kadar çoğu kimliği belirsiz 230 ceset çıkarıldığını söyledi. Khan, Terhune'de yaşanan katliamlara ve toplu mezarlara dair UCM'nin elinde ses ve görüntü kayıtları olduğunu da sözlerine ekledi. Başsavcı, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter bağlantılı grupların bu suçları işlediğine dair UCM'nin elinde kanıtların olduğunu söyledi.