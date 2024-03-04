Haiti’de Barbekü isyanı: 4 bin mahkûm firar etti

Karayip ülkesi Haiti'de çetelerin isyanı başladı. Başkent Port-au-Prince'deki Croix des Bouquets Hapishanesi'ne baskın yapan çeteler, güvenlik güçleriyle çatıştı. Yaklaşık 4 bin mahkûm firar etti, 12 mahkûm hayatını kaybetti. 72 saatlik OHAL ilan edildi. Bir süredir Başbakan Ariel Henry'in istifası talebiyle protestolar düzenleniyordu. Barbekü lakaplı çete lideri Jimmy Cherizier de Henry'nin istifasını istiyor. Haiti'de hapistekiler arasında 2021'de Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'i öldürmekle suçlanan çete üyeleri de var. Başkent Port-au-Prince'in yüzde 80'i çetelerin kontrolünde. Şiddet olaylarındaki son tırmanış Henry'nin Kenya liderliğindeki çok uluslu bir güvenlik gücünün Haiti'ye gönderilmesini görüşmek üzere Nairobi'ye gitmesiyle başladı.