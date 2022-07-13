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Giriş Tarihi: 14.7.2022

Haiti’de çeteler çatıştı: 50 ölü, 50 yaralı

Haiti’de çeteler çatıştı: 50 ölü, 50 yaralı
Haiti'nin Cite Soleil bölgesinde, günlerdir devam eden çeteler arasındaki çatışmalarda onlarca kişi öldü. 8 Temmuz'da G9 ve G-Pep olarak bilinen iki rakip çete arasında başlayan çatışmalarda şimdiye kadar en az 50 kişinin öldüğü, 50'den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi. Bölgedeki şiddet dalgası, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce öldürülmesinin yıldönümünden bir gün sonra başladı. Moise öldürüldüğünden beri çeteler, ülkede alan kontrolü için mücadele ediyor. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin içme suyu, yiyecek ve tıbbi bakımdan mahrum kaldığını bildirdi. 2021'den bu yana 16 bin 500 kişi yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı. DIŞ HABERLER
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Haiti’de çeteler çatıştı: 50 ölü, 50 yaralı
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