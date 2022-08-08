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Giriş Tarihi: 8.8.2022 09:20 Son Güncelleme: 8.8.2022 09:20

Haiti'de, eski senatör ve yeğeni araçta vahşice yakılarak öldürüldü

AA
Haiti’de, eski senatör ve yeğeni araçta vahşice yakılarak öldürüldü

Haiti'de korkunç bir olay yaşandı. Eski senatör ve yeğeni araç içinde yakılarak öldürüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Karayip ülkesi Haiti'de, eski senatör ve yeğeninin araç içinde yakılarak öldürüldüğü bildirildi. Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Port-au-Prince yakınlarındaki Laboule Mahallesi'nde eski senatör ile yeğeninin yanmış cesedi bulundu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, senatör ve yeğeninin araçta yakılara öldürüldüğünü belirledi. Cinayetlerin bölgeyi kontrol etmeye çalışan bir çete tarafından işlendiği değerlendiriliyor. Olayla ilgili çok boyutlu soruşturma başlatıldı.

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Haiti'de, en son 24 Temmuz'da çeteler arasında yaşanılan silahlı çatışma sonucu, 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgede devam eden şiddet dalgası, Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce öldürülmesinin yıl dönümünden bir gün sonra başladı. Moise öldürüldüğünden beri çeteler, ülkede alan kontrolü için mücadele ediyor.

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Haiti'de, eski senatör ve yeğeni araçta vahşice yakılarak öldürüldü
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