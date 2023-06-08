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Giriş Tarihi: 8.6.2023 10:38 Son Güncelleme: 8.6.2023 10:38

Haiti’de insanlık dramı! Mahkumlar açlık ve susuzluğa karşı mücadele ediyor

Haiti'de aşırı kalabalık hapishaneler, mahkumlar için büyük sorunları da beraberinde getiriyor. Açlık ve susuzluğun yaşandığı hapishanelerde ölüm oranları endişe veren seviyelere ulaştı.

AA
Haiti’de insanlık dramı! Mahkumlar açlık ve susuzluğa karşı mücadele ediyor

Karayip ülkesi Haiti'de aşırı kalabalık hapishanelerde mahkumlar açlık ve susuzluk başta pek çok sorunla mücadele ediyor. Associated Press'in (AP) özel haberine göre, Birleşmiş Milletler verileri, Haiti'de geçen yıl 185 mahkumun, yıl başından bu yana da 20'den fazla mahkumun yaşamını yitirdiğini ortaya koydu.

"KİMSE YEMEK GETİRMİYOR"

Başkentteki hapishanede, tüberküloz hastası mahkumların yeterli bakım alamadığı, insanların çoğunun gün içinde su ve yemeğe ulaşamadığı ifade edildi.

50 yaşındaki François Gausly, motosiklet çaldığı iddiasıyla 4 yıldır hapiste olduğunu belirterek, "Bana kimse yemek getirmiyor. Günde sadece 1 kez yemek yiyebiliyorum. O da bazen pilav bazen de yulaf oluyor." dedi.

48 SAATLİK GÖZALTI SÜRESİ UYGULANMIYOR

Öte yandan, mahkumlar yatacak yer olmadığı için geceyi ayakta geçirmek zorunda kalıyor. Gözaltı süresi normalde 48 saat olan ülkede bu kanun uygulanmıyor ve gözaltı süreleri uzuyor.

Haiti'deki mahkumların yüzde 80'inin yargılanma için beklediği belirtilirken, insan hakları uzmanları, bu kişilerin hakim karşısına çıkmasının yıllar alabileceğine işaret ediyor.

Bazı mahkumlara aileleri gıda ve su getirse de bu durum da tutukluluk süresi uzadıkça sürdürülemez hale geliyor.

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Haiti’de insanlık dramı! Mahkumlar açlık ve susuzluğa karşı mücadele ediyor
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