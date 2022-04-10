Halı yıkayıcı 37 dil biliyor

ABD'li halı yıkayacı Vaughn Smith, konuşabildiği dil sayısıyla herkesi şaşkına çeviriyor. 46 yaşındaki Smith, tam 37 dil biliyor. Smith, bunlardan İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Romence, Bulgarca, Slovakça ve Çekçe dahil 24'ünü akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Bu durum çevresindekilerin dikkatini çekerken, çok dil bilen kişilerin bilişsel olarak nasıl farklılaştığı üzerine çalışmalar yürüten MIT ve Harvard Üniversitesi'ndeki bilim insanları da Smith'in beynini inceledi. Araştırma sonucunda, Smith'in beyninde dili anlamak için kullandığı kısımların normalden daha küçük olduğu ortaya çıktı. Çalışmayı yürüten Malik-Moraleda ve Fedorenko, bu farkı "Anadilinde konuşurken dili işleyen bölgelerine göndermek için daha az oksijene ihtiyacı var. Dili o kadar çok kullanıyor ki bu alanları harekete geçirmekte gerçekten verimli hale gelmiş" diye açıklıyor.Lise eğitimine devam etmeyen Smith, farklı diller bilen kişilerle vakit geçirerek ve onların yanında çalışarak birçok dil öğrenmeyi başarmış. Fince, İtalyanca ve Amerikan işaret dilinde hikâyeler anlatabilen Smith, Meksika'daki Nahuaların konuştuğu Nahuatl ve Kızılderili dilleri ailesine ait Saliş dilini de konuşabiliyor. Smith'in Katalan ve Felemenk aksanları, İspanya ve Hollanda'dan gelen kişileri bile etkiliyor. Smith'in müşterilerinden Kelly Widelska onu, "yaşayan gerçek bir poliglot" diye niteliyor. Ancak uzmanlar, 11 ve daha fazla dil konuşabilenleri "hiperpoliglot" olarak tanımlıyor. Smith bu kategoriye girse de saati 20 dolardan daha az bir ücrete halı temizliyor.