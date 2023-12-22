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Giriş Tarihi: 22.12.2023 23:37

Hamas, BMGK’da alınan kararı “yetersiz” buldu

Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) bugün yapılan oylamayla Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırılması kararını “yetersiz bir adım” ifadeleriyle eleştirdi

İHA
Hamas, BMGK’da alınan kararı “yetersiz” buldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Binlerce insanın ölümüne neden olan saldırıları durdurmak için dünya liderlerinden bir adım gelmezken, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bölgeye insani yardımların ulaştırılmasına yönelik karar tasarısı kabul edildi. Konseyin ardından Hamas tarafından açıklama yapıldı. Alınan kararı "yetersiz bir adım" olarak eleştiren Hamas, ABD'yi "tasarının içini boşaltmaya yönelik çalışmakla" suçladı. Açıklamada, "Karar, İsrail'in savunmasız Filistin halkına yönelik saldırganlığını durdurma konusunda uluslararası toplumun ve BM Genel Kurulu'nun ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymaktadır" ifadeleri kullanıldı.

RUSYA: "ABD OYUN OYNUYOR"

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya ise konseyin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarını engellemek için çaba sarf etmeyen ABD'yi "el altından oyun oynamakla" suçladı. Kararın, İsrail'in daha fazla Filistinliyi öldürmesi için verilen bir ruhsat olduğunu belirten Nebenzya, "Bu, konsey için trajik bir an, ilkesiz bir şantaj" dedi.

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Hamas, BMGK’da alınan kararı “yetersiz” buldu
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