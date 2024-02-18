Hamas resti çekti: Daha azını kabul etmeyiz

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tel Aviv ile esir takası anlaşması için şartlarını açıkladı. Heniyye, "Filistin direnişi olarak İsrail ordusunun saldırılarını durdurması, Gazze'den çekilmesi, haksız ablukanın kaldırılması, yerinden edilmiş Filistinlilere güvenli ve uygun barınma sağlanması, yerinden edilenlerin özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyine geri dönüşü, barbarca bir şekilde uygulanan açlık politikasına son verilmesi ve Gazze'nin yeniden yapılandırılması dışında hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz" dedi.