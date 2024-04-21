Hamas’tan Batı Şeria’da grev çağrısı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Batı Şeria'daki halkımızı pazar günü (bugün) genel greve uymaya, işgal devleti (İsrail) karşısında tüm meydanları ve çatışma noktalarını alev topuna dönüştürmeye ve tüm özgürleri, silahlarını bu işgal devletine ve onun illegal yerleşimcilerine doğrultmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, İsrail'in Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda katliam yaptığına dikkat çekilerek, Batı Şeria ile Kudüs halkının tüm alanları İsrail asker ve polislerine karşı mücadele noktasına dönüştürme çağrısı yapıldı.



İsrail işgalinin Filistin halkına güvenlik getirmeyeceği vurgusu yapılan açıklamada, Filistin halkının direnişinin zafer ve özgürlük getirene kadar nesiller boyunca süreceği kaydedildi.



Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda dün, 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.



Böylece, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 483'e yükseldi.



NUR ŞEMS MÜLTECİ KAMPI'NA BASKIN



İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.



İsrail askerlerinin, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırılarda öldürdüğü 5 Filistinlinin naaşını alıkoyduğu açıklanmıştı.