Hamas’tan flaş ateşkes açıklaması!

Hamas yetkilisi Bedran, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulmasının yanı sıra insani yardımların ulaştırılması, yerinden edilmiş vatandaşların geri dönmesi ve yeniden imar için net bir planın olmasının kendileri için öncelikli konular olduğunu belirtti.

Hamas için önceliğin, İsrail'in gündemde tuttuğu esirlerin salıverilmesiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Bedran, "Meselenin esirlerle ve onların sayısıyla ilgisi yok. Ancak sorun işgalcinin, Gazze'deki insanların hayatı konusundaki temel konularda arabuluculara herhangi bir garanti vermeye yanaşmamasıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir anlaşmaya varılmasını istemediğine ve hem güvenlik hem de siyasi başarısızlığının üstünü örtmek için halkını kandırdığına dikkati çeken Bedran, Hamas olarak ABD'yi bir arabulucu değil, askeri ve siyasi destekleriyle İsrail'in temel ortağı olarak gördüklerini vurguladı.

Gazze'de ateşkes sağlanamama nedeninin arka planında ABD'nin olduğunu ifade eden Bedran, Filistin halkının güçlü direnişi sayesinde müzakerelerde güçlü kartlara sahip olduklarını belirtti.

Netanyahu'nun Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ı yakalayacakları yönünde sarf ettiği sözleri önemsemediklerini vurgulayan Bedran, "müzakerelere Filistin halkını temsilen katıldıklarının ve Hamas liderlerini ilgilendiren konulara girmediklerinin" altını çizdi.

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Direktörü Bill Burns ile eş zamanlı, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla 22 Mart'ta Hamas ile Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Doha'ya gitmişti.