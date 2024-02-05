Hamas’tan flaş ateşkes açıklaması! ‘İsrail ısrarla reddediyor’

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Gazze Şeridi'nde olası ateşkes ve esir takası anlaşması için sundukları maddelere İsrail'in ısrarla karşı çıktığını söyledi. Hamdan, AA muhabirine Gazze Şeridi'nde muhtemel ateşkes anlaşması hakkında Hamas'ın Beyrut ofisinde açıklamada bulundu.
Hamdan, Hamas ile İsrail'in ateşkes taslağında yaşadığı anlaşmazlıklar hakkında şöyle konuştu: "Her şeyden önce bizim için çok önemli bir mesele olan tam bir ateşkes üzerinde ısrar ediyoruz. Yani (İsrail askerlerinin) Gazze'den tamamen çekilmesi ve Gazze'deki ablukanın kaldırılması. İsrail ise bu maddelere ısrarla karşı çıkıyor."
İsrail'in üzerinde ısrar ettiği konulara değinen Hamdan, "İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam etmek istiyor. Ateşkes istemedikleri gibi ablukayı kaldırmaya da yanaşmıyorlar. En büyük anlaşmazlık bu." diye konuştu. Arabulucuların anlaşma taslağı üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıklarına işaret eden Hamdan, Hamas'ın tüm şartlarının yerine getirileceğinin garantisinin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Hamdan, esir takası için İsrail'e üst düzey bir isim iletip iletmedikleri hakkında, "İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bu da en sonunda gerçekleşecektir." şeklinde konuştu.
Hamaslı yetkili, ateşkesin sağlanamaması halinde en kötü senaryonun ne olabileceği sorusunu, "Sahadaki gerçekler dışında herhangi bir senaryo hakkında konuşmak istemiyorum. Bizler tam kapsamlı bir ateşkes üzerinde çalışıyoruz ve sonunda bu da gerçekleştireceğiz." şeklinde cevapladı.