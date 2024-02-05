Hamas’tan flaş ateşkes açıklaması! ‘İsrail ısrarla reddediyor’

Hamdan, esir takası için İsrail'e üst düzey bir isim iletip iletmedikleri hakkında, "İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bu da en sonunda gerçekleşecektir." şeklinde konuştu.

Hamaslı yetkili, ateşkesin sağlanamaması halinde en kötü senaryonun ne olabileceği sorusunu, "Sahadaki gerçekler dışında herhangi bir senaryo hakkında konuşmak istemiyorum. Bizler tam kapsamlı bir ateşkes üzerinde çalışıyoruz ve sonunda bu da gerçekleştireceğiz." şeklinde cevapladı.