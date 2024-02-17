Hamas’tan Lahey’in çağrısına yanıt geldi: İsrail karara uymakla yükümlüdür!

Uluslararası Adalet Divanı, dün Güney Afrika'nın 12 Şubat'ta 'Refah kentini korumak için acil önlemler alınması' yönündeki talebini reddederek 26 Ocak'ta verdiği 'geçici tedbirler alınmasıyla' ilgili Karar'ının Refah dahil tüm Gazze Şeridi için geçerli olduğunu duyurdu. UAD karar açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Bu tehlikeli durum, Mahkeme'nin 26 Ocak 2024 tarihli Kararı'nda belirttiği ve Refah dahil Gazze Şeridi'nin tamamında geçerli olan geçici tedbirlerin derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasını gerektirmektedir ve ilave geçici tedbirlerin belirtilmesini talep etmemektedir.

'İSRAİL KARARA TAM UYMAKLA YÜKÜMLÜDÜR'

Mahkeme, İsrail Devleti'nin, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin emniyet ve güvenliğinin sağlanması da dahil olmak üzere, Soykırım Sözleşmesi ve söz konusu Karar kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymakla yükümlü olduğunu vurgulamaktadır."

Hamas UAD kararına ilişkin bugün "Uluslararası Adalet Divanı'nın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Refah şehrindeki duruma ilişkin acil talebine yanıt olarak yayınladığı ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından emredilen geçici tedbirlerin derhal uygulanması gerekliliğini vurgulayan kararını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

GÜNEY AFRİKA: KARARIN REFAH'I DA KAPSADIĞI AÇIKLIĞA KAVUŞTU

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Clayson Monyela, UAD'ın kendi görüşlerini teyit ettiğini vurgulayarak karardan memnun olduklarını açıkladı. Monyela açıklamasında "Mahkeme, tehlikeli durumun, Mahkeme tarafından 26 Ocak 2024 tarihli Kararı'nda belirtilen ve Gazze Şeridi genelinde geçerli olan geçici tedbirlerin derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasını gerektirdiği yönündeki görüşümüzü teyit etmiş ve bunun Refah'ı da kapsadığını açıklığa kavuşturmuştur" dedi.