Hamas’tan Türkiye’nin desteğine övgü

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Türkiye'nin, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik yardımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ebu Zuhri, Hamas ile Türkiye arasındaki ilişkileri "seçkin" olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin hem diplomatik hem insani yardım konusunda Gazze'ye verdiği destekten övgüyle söz etti. Ebu Zuhri, "Resmi olarak Türk hükümetinin yürüttüğü diplomatik ve yardım çabaları oldukça iyi, bunu takdir ediyoruz" dedi. Türkiye'nin savaşın durması için İslami bir koalisyona liderlik edebileceğini kaydeden Ebu Zuhri, Türkiye'nin bölgede ileri ve öncü bir ülke olduğuna belirtti.