Hareketsiz çocuklara dikkat!

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, çocukluk dönemlerindeki hareketsiz yaşam tarzının atardamar sertleşmesini artırdığını ortaya koydu. Araştırmada, 11 ila 24 yaşları arasındaki bin 339 çocuk ve genç incelendi. 13 yıl boyunca incelenen bu kişilerde atardamar sertliği belirli periyotlarla kontrol edildi. Çocuklar ve gençlerdeki hareketsizlik süresinin günde 6 saatten 9 saate çıkmasının atardamar sertleşmesini yaklaşık yüzde 10 artırdığı tespit edildi. Uzmanlar, günde en az 3 saatlik hafif fiziksel aktivitenin atardamar sertleşmesi riskini en aza indirmeye yardımcı olabileceğini kaydetti.