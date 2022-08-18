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Giriş Tarihi: 18.8.2022 10:16 Son Güncelleme: 18.8.2022 10:16

Harkiv’de 3 bölgeye saldırı: 10 ölü, 17 yaralı

DHA
Harkiv’de 3 bölgeye saldırı: 10 ölü, 17 yaralı

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı halen devam ediyor. Ukrayna'nın Harkiv kentine gece vakti yapılan saldırılarda 10 kişi öldü, 17 kişi ise yaralandı.

Ukrayna'nın Harkiv kenti ve çevresindeki üç farklı bölgeye gece saatlerinde saldırı düzenlendi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırılarda 10 kişinin öldüğünü, 17 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Harkiv'in merkezine, güneyindeki Krasnograd ve kentin Slobid semtine roket saldırısı düzenlendiği belirtildi. Saldırılarda, kent merkezinde vurulan yerleşim yerinde 7, güneyde bulunan Krasnograd'da 2, Slobid semtinde ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Saldırılarda 17 kişi de yaralandı.

"İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, 7 kişinin öldüğü kent merkezindeki binanın tamamen yıkıldığını ifade ederek, "Sivillere yönelik, hiçbir gerekçesi olmayan ve saldırganın güçsüzlüğünü gösteren bir saldırı. Affetmeyeceğiz, intikamımızı alacağız" dedi.

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Harkiv’de 3 bölgeye saldırı: 10 ölü, 17 yaralı
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