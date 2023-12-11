Amerika özgürlükte sınıfta kaldı

ABD üniversitelerinde düzenlenen İsrail karşıtı gösteriler için ifade özgürlüğünü savunan rektörlere yönelik Yahudi baskısına tepkiler büyüyor. Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill ve MIT Rektörü Sally Kornbluth, kampüslerindeki gösterilere yaklaşımlarına ilişkin soruları yanıtlamaları için ABD Kongresi'nde oturuma çağrılmıştı.Mezunlarınbağışçıların ve politikacıların istifa baskısına maruz kalan Harvard Üniversitesi Rektörü Gay'e, öğretim üyelerinden destek geldi. 500'den fazla öğretim üyesi, "Harvard'ın akademik özgürlüğüyle çelişen siyasi baskılara karşı mümkün olan en güçlü şekilde direnme" çağrısında bulunan bir dilekçe imzaladı. Öte yandan Harvard Üniversitesi kampüsünde Filistin'e destek gösterileri düzenleyen 4 lisans öğrencisi için disiplin süreci başlatılacağı belirtildi. Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Magill, Yahudi lobisi ve destekçilerinin yoğun baskıları sonucu önceki gün istifa etmek zorunda kalmıştı. Magill'i istifaya zorlayan sürecin öne çıkan ismi Marc Rowan, İsrail lobisi kuruluşlarının en büyük bağışçısı ve destekçisi. Rowan, 2021'de İsrail basınında dünyanın en etkili Yahudileri arasında yer almıştı.İsrail yanlısı gruplar, öğrencilerin Filistin'e destek gösterilerini 'antisemitizm'le yaftalarken, sivil hak savunucuları bu eylemlerin ABD Anayasası'na garanti edilen 'ifade özgürlüğü' kapsamında olduğunu vurguluyor. Bu duruma tepki gösteren Amerikalı sivil haklar avukatı Justin Sadowsky, şunları kaydetti: "İsrail yanlısı bazı gruplar, Filistin'i gayrimeşru hale getirmenin bir yolu olarak Filistin destekçilerini antisemitik gösteriyorlar. Bu ülkedeki Müslüman karşıtlığı (İslamafobi) ciddidir, çoğu zaman da ölümcüldür ve birçok insanın hayatını etkilemektedir."