Hastalar sokaklarda ölüme terk ediliyor

Siyonist İsrail rejiminin Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü katliamlarda yaşamını yitiren Filistinli sayısı 32 bini geçerken Şifa Hastanesi'ndeki insanlık suçu da işlenmeye devam ediyor. İşgalci İsrail bir haftadır Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastane yerleşkesini kuşatma altında tutuyor. Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun, baskın yaptığı Şifa Hastanesi yerleşkesindeki binaları bombalayarak içindeki sağlık personeli ve hastaların üzerine yıkmakla tehdit ettiğini duyurdu.İsrail'in Şifa Hastanesi'ne saldırıları nedeniyle hasta ve yaralıların da sokaklarda ölüme terk edildiği bildirildi. Hâlâ enkaz altında çok sayıda ölünün bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı kaydedildi. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze'de Filistinlileri kanını korkunç şekilde akıttığını ve Şifa Hastanesi muhitindeki onlarca evi yaktığını açıkladı. 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'nde bir hafta içerisinde 170'ten fazla kişi öldürüldü, 800'den fazla kişi de İsrail güçleri tarafından alıkonuldu.İşgalci İsrail, dünyanın tüm uyarılarına rağmen bir kez daha Refah'a saldırdı. Bombardımanda 5'i çocuk olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Refah'ın karşı tarafından Mısır'ın El Ariş'i ziyaret etti. 1.5 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah, Gazze Şeridi'nde kısmen ayakta kalan tek yer.Katil İsrail, Gazze'de 3 gazeteciyi daha öldürdü. 6 ayda ölen gazetecilerin sayısı 136'ya yükseldi. UNICEF Sözcüsü James Elder ise bir hafta boyunca Gazze Şeridi'ndeki yok oluşu gözleriyle gördü. Elder, "Dehşetin derinliği, onu tanımlama yeteneğimizi aşıyor. Açlık ve yok oluş her yerdeydi. Han Yunus'ta tam bir yok oluş yaşanıyor" dedi.