Hatıralarını arayan sivilleri havadan bombaladılar

Siyonist İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ndeki devlet terörü dünyanın gözü önünde sürüyor. 32 binden fazla sivili katleden işgalci İsrail'in bir savaş suçu daha belgelendi. Katar merkezli Al Jazeera kanalı, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinde 4 Filistinli sivilin insansız hava araçları (İHA) ile bombalandığını gösteren görüntüleri yayımladı. Sikke bölgesinde şubat ayı başlarında İsrail İHA'larından çekildiği aktarılan görüntülerde, 4 sivilin yürüyüşlerinin izlendiği kısa bir sürenin ardından birkaç bomba ile hedef alındıkları yer aldı. İsrail tanklarının yerle bir ettiği bölgede, yıkıntılar arasında evlerini veya geriye kalanları aramak için yürüyen gençler görüldü. Dört sivilin silah taşımadığı ve tehlike oluşturmadığı görüntülerden açıkça anlaşılıyor.İsrail katliamlarına dün de devam etti. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan ve İsrail'in 6 gündür kuşatma altında tuttuğu Şifa Hastanesi'ndeki vahşet sürüyor. Şifa Hastanesi'ne düzenlenen baskında şu ana kadar 150'den fazla Filistinli öldürüldü, 700'den fazla sivil tutuklandı. Hastaneye sığınan 30 bin sivili tahliyeye zorluyorlar.İsrail saldırısında tüm ailesini kaybeden 12 yaşındaki Alma Carur'un hikâyesi ise BBC'de yer aldı. "Artık hayallerim yok, kalbimde acı var" diyen Carur saldırıda 18 aylık kardeşi Tarazan, babası Muhammed, annesi Naima, kardeşleri Hanem (14), Kinan (6) ve Rihab'ı (11) kaybetti.