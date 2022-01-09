Kazakistan
'da akaryakıt zammı nedeniyle başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protestolar kontrol altına alındı. Bir hafta önce başlayan gösteriler sonrası ülke genelinde tansiyon düştü. Almatı başta olmak üzere ülke genelinde hayat normale dönüyor. Ülkede anayasal düzenin tesis edildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev
, olaylarda hayatını kaybedenler için 10 Ocak'ı ulusal yas günü ilan etti. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü
'nün (KGAÖ) barış güçlerini gönderdiği ülkedeki son duruma ilişkin açıklama da yapıldı. Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şu anda ülkede asayişi ve düzeni sağlamak için terörle mücadele operasyonu devam ediyor. Bugün, ülkenin tüm bölgelerinde durum istikrara kavuştu. Daha önce el konulan bütün yerel yönetim binaları kurtarıldı" ifadeleri kullanıldı. Devlet Başkanlığı, "Şu anda 125 cezai dava başlatıldı, 5 bin 800 kişi polis merkezlerine sevk edildi. Bu kişiler arasında yabancıların sayısı kayda değer. Ülkenin tüm bölgelerinde durum istikrara kavuştu, kontrol altına alındı, güvenlik güçleri daha önce ele geçirilen tüm idari binaları kurtardı" bilgilerini paylaştı.
PROTESTOCULARA 200 DOLAR
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, ülke genelinde gözaltına alınanların sayısının 5 bin 135'e çıktığı ifade edildi. Protestolar esnasında kamu düzeni ve ülkenin anayasal düzenini korurken yaralanan güvenlik güçlerinin sayısının bin 300'den fazla olduğu belirtildi. Ayrıca, 300 kişinin ülkeyi terk etmek için sınırı geçmeye çalışırken gözaltına alındığı kaydedildi. Reuters'te yer alan habere göre, protestolar sırasında 16'sı güvenlik görevlisi 164 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Almatı'da gözaltına alınan bir adam, kimliği bilinmeyen kişilerce protestolarda yer alması için kendisine 200 dolar teklif edildiğini, bunun üzerine Kırgızistan
'dan kente geldiğini söyledi. 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayılmıştı.
AB: OLAYLAR SUİİSTİMAL EDİLMEMELİ
AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
, Kazakistan'daki olaylarla ilgili açıklama yaptı. Olayların başka amaçlar için suistimal edilmemesi gerektiğini belirten ve itidal çağrısında bulunan Borrell, "Krizin barışçıl çözümüne yardım sağlamaya hazırız. Dış askeri destek Kazakistan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve vatandaşların temel haklarına saygı göstermelidir" ifadesini kullandı.
BARIŞ GÜCÜ KONUŞLANDI
KAZAKİSTAN'DAKİ Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü Komutanı Andrey Serdyukov, barış gücü birliklerinin konuşlanmasını tamamladığını ve birliklerin görevlerine başladığını kaydetti. Rus askeri birlikler, Almatı Havalimanı'nda tatbikat yapmaya başladı.